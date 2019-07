Le coup de gueule de l'AJA sur l'avenir de Lamine Fomba

Auxerre, France

Le milieu de terrain de l'AJA Lamine Fomba devrait quitter son club formateur cet été.

Des clubs sont venus aux renseignements (Strasbourg notamment). Mais l'annonce du journal L'Equipe ce mercredi selon laquelle "Rennes et Brest ont fait une offre comprise en 2 et 3 millions d'euros à l'AJA", ne plaît pas aux dirigeants icaunais. "On est ni dans l'effet d'annonce, ni dans les mensonges s'énerve Cédric Daury. Il n'y a rien de concret concernant Lamine Fomba. Aucune offre n'est arrivée sur le bureau du président à l'instant t. _Ce que l'on peut lire n'est que pure invention. Soit pour exister ou pour faire monter les enchères ou attirer l'attention_."

Lamine Fomba, à qui il reste trois ans de contrat, ne devrait pas débuter la saison en tant que titulaire, ce vendredi, à Toulouse, face à Rodez.