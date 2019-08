Le coût du logement étudiant à Montpellier augmente encore, selon l'Unef

Montpellier - France

Selon l'Unef (Union Nationale des Etudiants de France), qui a publié vendredi dernier son rapport annuel sur le coût de la vie étudiante, le logement constitue plus de 50% du budget d'un étudiant, en France. Le syndicat affirme par ailleurs que le coût moyen du logement étudiant à Montpellier s'élève à 488 euros pour la rentrée 2019, soit 9 euros de plus que l'an dernier. Un étudiant montpelliérain devrait aussi débourser, en moyenne, 35 euros de plus par rapport à la moyenne nationale en province.

Un espace pour aiguiller les étudiants de Montpellier

Au delà du prix, le logement constitue un véritable casse tête pour beaucoup d'étudiants, chaque été. Pour les nouveaux, principalement : ceux qui pour certains viennent tout juste d'avoir le bac, et qui pour d'autres quittent pour la première fois le cocon familial. Difficile de trouver, et de s'y retrouver ! Les logements sont nombreux, mais les étudiants aussi : 70.000 à Montpellier, ville dont la moitié de la population a moins de 30 ans.

Cet été et jusqu'au 13 septembre, la mairie finance et propose (gratuitement) un espace dédié au logement étudiant : une sorte de mini salon, avec des conseillers, de la documentation, des ordinateurs et des téléphone à disposition. Un coup de main qui est le bienvenu, pour des étudiants ou des parents qui sont parfois perdus.

Reportage de Bertrand Queneutte - France Bleu Hérault

Stéphane Darmon, organisateur de l'espace logement et à la tête de l'agence Etincelle à Montpellier :