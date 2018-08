Marseille Throwdown 2018 : derrière ce nom, l'une des plus grandes, si ce n'est la plus importante compétition de CrossFit en France. Les finales ont lieu ce week-end à Marseille, entre la Salle Vallier et les plages du Prado.

Marseille, France

C'est un sport spectaculaire, et qui fait un carton dans les salles depuis quelques années déjà : le CrossFit. Vous ne connaissez pas encore ? En gros, c'est une un sport complet, inspiré de la gym et de l'haltérophilie, et qui constitue un programme de préparation musculaire cardio.

"C'est un enchaînement de mouvements fonctionnelles à haute intensité. On ne s'arrête jamais !" Thomas 36 ans, il est policier sur Marseille

Profitez-en, ce week-end, Marseille accueille un énorme concours, pendant deux jours sur la Salle Vallier, et aussi dimanche matin sur les plages du Prado. Le club qui organise la compétition ? Le "fit factory crossfit Massilia" dans le 9e arrondissement. France Bleu Provence a assisté à un cours, d'une heure. Intensité garantie, mais convivialité également.

"Vous pouvez autant sauter, faire des tractions, de la corde, faire du rameur, de l'haltérophilie, courir, pousser ou tirer une charge. Le but étant de devenir le plus généraliste et avoir la meilleure condition physique pour faire les choses de tous les jours" Elodie Zakrzewski, gérante du Fit factory crossfit Massilia

"Ça fait du bien, c'est de la bonne souffrance. Tous les jours, on change de mouvement, de partie du corps, on travaille tous les groupes musculaires, le cardio, c'est un sport complet ! On se sent bien après !" Karine, 46 ans