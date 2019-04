Le cycliste tourangeau Cyril Lemoine au départ de Paris-Roubaix

Le cycliste tourangeau est au départ de la plus belle mais aussi la plus dure des classiques cyclistes, le Paris-Roubaix. Il est là pour aider son leader chez Cofidis Christophe Laporte. Son meilleur classement dans l'Enfer du Nord, une 55ème place en 2010.

Indre-et-Loire, France

Il avait fini 88ème en 2018 sur le Paris-Roubaix. Cyril Lemoine retrouve les pavés du mythique Paris-Roubaix, 117ème du nom, ce dimanche 14 avril. Le tourangeau de 36 ans est au départ de l'Enfer du Nord avec son équipe Cofidis. Son leader sera encore cette année Christophe Laporte. Cyril Lemoine a participé plus d'une dizaine de fois à Paris-Roubaix, une course qu'il connait et qu'il redoute comme chaque coureur. Son meilleur résultat remonte à 2010 avec une 55ème place.

Le rôle de Cyril Lemoine sera d'épauler le plus longtemps possible son leader chez Cofidis Christophe Laporte

Blessé à l'automne 2018 (fracture de la clavicule droite), ce qui lui avait fait manquer notamment le Paris-Tours, Cyril Lemoine enchaîne ce dimanche sur le Paris-Roubaix sa dixième course depuis le 16 février, dont deux courses à étapes, le Tour d'Oman et le Tirreno-Adriatico. Parmi les courses les plus marquantes de ce début de saison, il a pris la 75ème place de Milan-San Remo le 23 mars, la 136ème place de A Travers la Flandre le 3 avril et la 92ème place du Tour des Flandres le 7 avril.