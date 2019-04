Le but de l'année pour Fontaine, qui redonne espoir au Havre AC

Le Havre - France

Le HAC reste huitième, mais le HAC revient à quatre points de la quatrième et de la cinquième place, en Ligue 2. Un coup de maître, voilà ce que les ciel et marine ont réalisé, ce vendredi, face au Paris FC. Une deuxième victoire d'affilée, face à la troisième meilleure défense à l'extérieur. Ouverture du score de Bazile, en première période, puis un second but, après l'égalisation parisienne : le but de l'année, marqué par Fontaine. Une reprise de volée somptueuse, en dehors de la surface de réparation.