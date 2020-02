"Le but de Philippoteaux est le symbole de l'état d'esprit nîmois, c'est remarquable ! (Bernard Blaquart)

Nice, France

Quel retournement de situation pour le Nîmes Olympique depuis début janvier ! Qui aurait misé sur 3 succès face à Monaco et Dijon à la maison et sur la pelouse de Nice ? Pas grand monde et pourtant, les Nîmois ont réussi à le faire et se relancent totalement dans la course pour le maintien en Ligue 1 !

Enfin, première victoire à extérieur en Ligue 1 !

Bernard Blaquart forcément heureux de la tournure des événements s'est arrêté au micro de France Bleu Gard Lozère et nous a parlé du but de Romain Philippoteaux qui, blessé, donne l'avantage aux Crocos (ndlr 1-2) "Cela prouve beaucoup sur l'état d'esprit de Romain Philippoteaux, et même sur l'état d'esprit général des joueurs. Il prend un gros tacle, il serre les dents et il marque un but très important en étant blessé. Cela montre un état d'esprit, que les joueurs ont envie de s'accrocher, ils se battront jusqu'au bout pour rester en Ligue 1. C'est un état d'esprit remarquable de toute l'équipe et son but en est le symbole !"

Prochain rendez-vous pour les Crocos, la réception d'Angers, samedi 15 février. Coup d'envoi à 20h. France Bleu Gard Lozère vous fera vivre ce match en direct et en intégralité. La Nimontada est en marche !