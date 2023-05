Le débrief de la Machine à Café : Bordeaux se contente d'un seul but face à Caen

Après la défaite à domicile contre le Leader Havrais (1-2), le SM Caen a eu droit d'enchaîner un déplacement chez la 2e meilleure équipe de Ligue 2, Bordeaux, ce samedi, en ouverture de la 34e journée.

Les Footballeurs caennais ont crânement joué leur partition, tournés autour du but bordelais sans malheureusement trouver la faille. Et ce sont les Girondins qui empochent les trois pts sur un but hors-jeu. Retrouvez ici le résumé vidéo de la rencontre et faîtes-vous votre opinion avec le débrief de la Machine à Café.