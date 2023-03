Le débrief de la machine à café : Le nul de SM Caen face à Sochaux (0-0)

Que pensez de ce match nul sans but entre le SM Caen et Sochaux lors de la 26e journée de Ligue 2 ? Le debrief de la machine à café te donne quelques clés et un résumé afin de te faire une idée et de pouvoir en discuter avec tes collègues ou dans les blocages de route.

Le choc entre le SM Caen et Sochaux ce lundi soir s'est terminé sur un dixième nul pour le club de football normand. Un peu de frustration, quelques regrets, des occasions et un point au final que l'on vous décrypte dans le traditionnel débrief de la Machine à café avec le résumé et les interviews du capitaine Romain Thomas et du coach Stéphane Moulin. ⓘ Publicité