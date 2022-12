Le débrief de la machine à Café : le nul du SM Caen à Saint Etienne (1-1)

Encore une histoire de but encaissé dans les dernières minutes par le SM Caen. Vous allez voir, cela devient une (vilaine) habitude pour nos footballeurs caennais. Retrouvez ici la réaction du capitaine du SM Caen Romain Thomas, qui a donné d la voix dans les vestiaires et les données-clés du match en vidéo pour pouvoir vous faire une petite opinion de la rencontre et de ce match nul à Saint-Etienne (1-1)

ⓘ Publicité