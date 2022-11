Le Débrief de la Machine à Café : le nul du SM Caen à Valenciennes (1-1)

Valenciennes et le SM Caen se sont séparés sur un nul un but partout lors de la 14e journée de Ligue 2 . Si vous avez manqué la rencontre, retrouvez ici un petit résumé du match en vidéo avec les réactions d'après-match et les chiffres clés pour tenir la conversation à la machine à café lundi matin.

Vous n'étiez pas à Valenciennes samedi soir ou vous n'avez pas pu écouter France Bleu? Ne vous inquiétez pas, voici les principaux faits de match et les réactions autour de ce nul obtenu à Valenciennes. ⓘ Publicité Les Nordistes restent invaincus à la maison mais auront été mené un peu plus d'un quart d'heure par leSM Caen . Le pénalty concédé avant la mi-temps par les Malherbistes laissent quelques regrets mais le match nul est logique.