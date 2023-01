Le débrief de la Machine à Café : le nul du SM Caen face à Laval (0-0)

Le SM Caen a concédé le nul à la maison face à Laval (0-0). Les footballeurs peuvent avoir des regrets pour ne pas avoir concrétisé en but leurs occasions lors du début de 2e mi-temps. Un quart d'heure qui a fait vaciller les Lavallois sans les faire tomber. On vous raconte cela en un peu plus de deux minutes dans le débrief de la Machine à Café

