Le débrief de la Machine à Café : le SM Caen en mode Mister Hyde face à Quevilly Rouen Métropole

Décidemment, le SM Caen est incorrigible et répète les mêmes erreurs cette saison. Si les supporters ont encore fait le travail en tribune et soutenu les Caennais dans le derby normand, leur équipe de cœur en revanche a de nouveau manqué sa première mi-temps et chuté à l'extérieur.

Stéphane Moulin avait raison de nous parler d'un SM Caen à deux visages suivant qu'il joue à domicile ou à l'extérieur en conférence de presse d'avant-match.

C'est la 7e défaite du Stade Malherbe Caen loin de d'Ornano cette saison malgré quatre changements de joueurs à la mi-temps Retrouve ici le débrief de la Machine à café afin de comprendre comment le SM Caen à perdu face à Quevilly Rouen Métropole (2-1) et pourquoi son coach Stéphane Moulin est rentré dans une colère froide.