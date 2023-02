Le Débrief de la Machine à café : Le SM Caen régale face à Bastia (3-1)

Après trois matchs de suite sans victoire à d'Ornano, le SM Caen a fait plaisir à son public en s'imposant trois buts à un face à des Bastiais qui restaient sur six matchs sans défaite et un seul but encaissé en six matchs. Le match a permis à Alexandre Mendy de s'offrir un doublé et à la recrue suédoise Anton Salétros d'être doublement décisive.

