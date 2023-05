Le débrief de la machine à café : un match débridé entre le SM Caen et Nîmes (4-2)

Si vous n'avez pas pu suivre la rencontre entre le SM Caen et Nîmes (4-2), pas de soucis : le débrief de la machine à café vous résume le match, ses six buts et la réaction du coach et des joueur tout ça en deux minutes afin de pouvoir en discuter avec les collègues à la machine à café.

L'avantage de recevoir Nîmes, c'est que cela ne manque pas de spectacle : quatre buts la saison dernière, six cette année et à chaque fois les trois points pour le SM Caen. Cela ne va malheureusement pas durer puisque les Gardois sont désormais dans une situation désespérée dans la lutte pour le maintien. ⓘ Publicité Retrouve ici le résumé du match le plus prolifique en but à d'Ornano de ces trois dernières années de Ligue 2.