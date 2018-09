Auxerre, France

Et si l'AJA entrait enfin en éruption au pied des volcans? Après un mois d'août que ses supporters attendaient de meilleure facture, mais achevé à la 15ème place avec 4 défaites en 6 rendez-vous, les icaunais comptent profiter de la première trêve internationale pour se réveiller et décoller au classement. Mais Pablo Correa ne veut pas entendre parler d'un nouveau départ. L’entraîneur icaunais préfère évoquer « une nouvelle étape », nuance. « On ne doit pas oublier le passé tranche le technicien franco-uruguayen. On est passé par des scénarios dont on se doit d'apprendre des choses. Si on survole pour ne rien retenir, c'est presque recommencer à chaque fois. Non non, il nous faut une base et cette base là, elle se construit dans les matches gagnés mais aussi les rencontres perdues dans le but, aussi, de ne pas reproduire les mêmes erreurs. »

Birama Touré: "On est les premiers à être dérangés par cette 15ème place"

Et notamment ces (trop) nombreux buts encaissés : 9 en 6 sorties ! Pour une équipe qui avait fait preuve d'une belle imperméabilité durant les rencontres amicales d'avant-saison. C'est bien simple, à chaque fois que l'AJA a pris un but, elle a perdu et c'est déjà arrivé 4 fois. Les icaunais ont donc profité de la trêve internationale pour travailler leur assise défensive et le fait de bien occuper le terrain pour empêcher l'adversaire de progresser. Car si le championnat est encore long, voir l'AJA au 15ème rang de la Ligue 2, ca pique les yeux. "On est les premiers à être dérangés par cette 15ème place souligne Birama Touré (photo). On a conscience que les supporters et le club ont beaucoup d’attente poursuit le milieu de terrain malien, associé à Lamine Fomba et Julien Féret, ce vendredi soir, à Clermont. On a un bel effectif pour une équipe de Ligue 2, maintenant, il faut que tout cela prenne. Beaucoup de nouveaux (neuf « nouvelles têtes ») sont arrivés. Et ce que l'on fait à l’entraînement, qui est plutôt de belle facture, on doit le reproduire en match. »

Nouveau départ ou pas pour l'AJA? Copier

Michel ou Westberg dans les buts?

Ce déplacement à Clermont devait coïncider avec les grands débuts de Mathieu Michel dans les buts de l'AJA. Le gardien est arrivé il y a deux semaines à Auxerre, pour remplacer Zacharie Boucher. Mais un doute, entretenu par Pablo Correa, ce jeudi, en conférence de presse, subsiste. Lors de la mise en place tactique d'avant-match, c'est Quentin Westberg qui occupait la place de gardien.

Composition probable de l'AJA: Westberg - Arcus, Bellugou, Souprayen, Boto - Fomba, Touré, Féret - Mancini, Merdji, Philippoteaux (cap).

Ce match entre Clermont et l'AJA, à l'occasion de la 7ème journée de Ligue 2, est à vivre en intégralité sur France Bleu Auxerre dès 20H00.

Avant celà, place au Facebook Live, dès 19H30, sur le Facebook de la radio.