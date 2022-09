Le défenseur anglais Joe Bryan de Fulham signe à l'OGCNice

C'est presque bouclé ! L'OGCNice a officialisé la venue de l'anglais Joe Bryan en dernière minute et complète ainsi son mercato d'été. Cette recrue est prêtée par le club anglais de Fulham sans option d'achat. Le joueur, qui évolue au poste de latéral gauche, a 28 ans et évoluait dans le club londonien depuis 2018. Le défenseur est, nous explique le gym, "rompu aux joutes professionnelles" et totalise "44 matchs de Premier League, 199 rencontres de Championship, 26 buts et plus d'une trentaine de passes décisives répartis entre Bristol City et Fulham". En clair, Bryan is in the OGNice's kitchen et c'est un chef expérimenté.