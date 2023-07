Le défenseur Arnold Temanfo signe au DFCO après deux saisons à Annecy

Un nouveau joueur vient de signer au DFCO. Il s'agit d'Arnold Temanfo, 30 ans. Défenseur polyvalent capable d’évoluer en tant que défenseur central ou latéral droit, il quitte le FC Annecy après deux saisons. « Dijon est un grand club qui a connu la Ligue 1. A chaque fois que je suis venu ici, j’ai ressenti une ferveur particulière. J’avais besoin d’un projet ambitieux comme celui-ci. Je veux apporter mon expérience et de la sérénité. Je connais ce championnat et je sais les ingrédients qu’il faut mettre pour atteindre nos objectifs », écrit-il dans le communiqué du club, partagé ce jeudi 13 juillet sur les réseaux sociaux.

De la Division d'Honneur à la Ligue 2

Arnold Temanfo débute sa carrière en région parisienne avant de partir en Charente-Maritime où il jouera en Division d'Honneur sous les maillots de l'ES Rochelle et de l'AS Cozes. Il grimpe ensuite les échelons et signe en National 3 au FC Chauray avant d'atteindre le niveau de National 2 à l'US Lusitanos Saint-Maur et le niveau National au FC Sète. Il jouera ensuite deux ans au FC Annecy où il vivra la montée en Ligue 2 lors de la saison 2021/2022. Au DFCO, Arnold Temanfo portera le maillot numéro 5.

