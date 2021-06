Le défenseur central Peter Ouaneh vient renforcer la Berrichonne Football

Et de cinq ! La Berrichonne de Châteauroux annonce, ce mardi, la signature de sa cinquième recrue de ce marché des transferts. C'est encore le secteur défensif qui est renforcé avec l'arrivée de Peter Ouaneh. Le joueur de 23 ans signe un contrat de trois saisons avec le club castelroussin pour venir solidifier une charnière centrale fragile la saison dernière en Ligue 2.

Peter Ouaneh n'a joué que deux années en National mais il connaît déjà très bien la troisième division. 14 matchs disputés avec le Puy Foot Auvergne 43 en 2019-2020 et 33 rencontres disputées la saison dernière avec les Thoniers de Concarneau. Cette expérience, Peter Ouaneh pourra en faire profiter la Berri. Et son jeu de tête sera également un atout pour les Castelroussins : le défenseur central a inscrit quatre buts avec Concarneau.

La saison dernière, la Berri était la 18ème pire défense de Ligue 2 avec 58 buts encaissés. C'est dire à quel point le chantier est immense. Et une défense solide sera une condition indispensable pour espérer remonter immédiatement en Ligue 2. "C’est une grande satisfaction de faire partie de ce projet. Il est ambitieux, mais ça ne me fait pas peur, au contraire, c’est stimulant ! En tant que footballeur, on a besoin de ça : c’est un nouveau défi, et je pense être capable de le relever", a réagi Peter Ouaneh sur le site officiel de la Berri.

Les attaquants Thomas Robinet et Natanael Thio Ntolla, le défenseur Romain Sans et le gardien Paul Delecroix ont déjà signé à la Berri pour la saison prochaine.