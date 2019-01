Le défenseur Daniel Congré prolonge au Montpellier Hérault

Montpellier, France

L'aventure de Daniel Congré à Montpellier continue. Le défenseur arrivé à l'été 2012 portera de nouveau les couleurs orange et bleue la saison prochaine. Il a choisi de signer un nouveau contrat avec le MHSC dont la durée n'a pas été communiquée.

«J’ai vécu de très bons moments au MHSC. J’ai trouvé une famille ici et j’ai encore soif de victoires avec Montpellier. J’espère que la saison se terminera du mieux possible et que tout se passera bien pour la suite», a dit Daniel Congré au moment de parapher son contrat.

Dimitry Bertaud prolonge lui aussi

Le jeune gardien de but de 20 ans Dimitry Bertaud prolonge lui aussi à Montpellier, dix jours après avoir connu sa première titularisation en Ligue 1 sur la pelouse de Rennes. Là encore, le MHSC n'a pas précisé les détails de ce nouveau bail. Le joueur était déjà lié au club jusqu'en juin 2020.