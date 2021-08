Le défenseur danois Rasmus Nicolaisen rejoint le TFC

Et de 5 ! La cinquième recrue du mercato estival toulousain est danoise. Le défenseur de 24 ans Rasmus Nicolaisen rejoint le TéFéCé en provenance du FC Midtjylland (D1 danoise) avec qui il vient de disputer le 2ème et 3ème tour préliminaire de Ligue des Champions.

Après Mikkel Desler, un nouveau danois vient garnir la défense du Toulouse Football Club en la personne de Rasmus Nicolaisen. Le joueur de 24 ans arrive de la première division danoise, plus précisément du FC Midtjylland, club habitué à disputer les compétitions européennes (Europa League et Ligue des Champions) et souvent dans les premiers du championnat danois.

C'est la cinquième recrue du Téf dans ce mercato estival. Il est lié au club jusqu'en 2025.

Une belle expérience européenne

À 24 ans, Rasmus Nicolaisen vient de disputer le 2ème et 3ème tour préliminaire de Ligue des Champions face au Celtic Glasgow et au PSV Eindhoven. Il évoluait l'année dernière sous forme en D3 anglaise à Portsmouth avant de retourner dans son club formateur. Il enregistre plusieurs sélections en équipe jeune avec le Danemark au cours de sa formation avec le FC Midtjylland.

Rasmus Nicolaisen a notamment été champion du Danemark à deux reprises avec son club formateur lors des saisons 2017-2018 et 2019-2020.

Un gaucher agressif et puissant

Présenté ce mardi, le nouveau défenseur toulousain Rasmus Nicolaisen rejoint un secteur qui en avait besoin avec Ruben Gabrielsen, Bafodé Diakité ou encore le pitchoun Anthony Rouault qui vient de prolonger avec son club formateur. Voici ses premiers mots accordés au Toulouse FC :

"Je suis ravi, je suis très excité à l'idée de jouer pour Toulouse. Je compte m'inscrire dans la durée ici, je sais que c'est un grand club. Je suis quelqu'un d'ambitieux, je sais que le TéFéCé l'est tout autant, j'espère l'aider à retrouver la Ligue 1. Je suis gaucher, et je me considère comme défenseur agressif, puissant, j'aime aller au duel, avoir la balle et des responsabilités en défense."

Le défenseur danois ne quitte pas le Danemark pour rien. Toujours dans un communiqué du club sur sa signature, il affiche sa détermination et ses objectifs : "J'ai déjà hâte de rencontrer les fans, j'espère qu'on arrivera à leur offrir la montée."