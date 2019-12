Mercato : le défenseur danois Riza Durmisi prêté à l'OGC Nice

Riza Durmisi est international danois et compte 23 sélections avec son pays.

L'OGC Nice tient son arrière gauche ! Et contrairement aux premières recrues de l'ère Ineos, c'est un joueur expérimenté qui arrive sur la Côte d'Azur. Riza Durmisi (25 ans) va être prêté au Gym à partir de janvier avec une option d'achat. Le club annonce un accord ce vendredi matin après que le joueur ait passé avec succès sa visite médicale. Il peut d'ores et déjà s'entraîner avec le groupe niçois mais Patrick Vieira ne pourra l'incorporer sur une feuille de match qu'à partir du mois de janvier, après l'ouverture officielle du mercato d'hiver.

Né au Danemark, d'origine albanaise, Riza Durmisi a été formé au club de Brondby, un club de la périphérie de Copenhague. En 2016, il signe au Bétis Séville en Espagne où il se révèle. Il dispute plus de 50 matchs sous le maillot sévillan (3 buts). En 2018, il s'engage en Italie, à la Lazio Rome, où il ne parvient pas à s'imposer. Il ne dispute que 10 matchs de Série A la saison passée. Le latéral est plus souvent aligné en Europa Ligue (7 apparitions). Ce prêt est donc l'occasion pour lui de se relancer en vue de l'Euro 2020, qu'il pourrait disputer aux côtés de son nouveau coéquipier Kasper Dolberg (le Danemark est dans le groupe B avec la Belgique, la Finlande et la Russie). Il compte aujourd'hui 23 sélections avec son pays (1ere sélection en 2015).

Un prêt avec option d'achat

Riza Durmisi va également résoudre, s'il confirme sous le maillot du Gym son potentiel, les problèmes que connait l'OGC Nice pour trouver un arrière gauche digne de prendre la succession du Brésillien Dalbert, parti à l'Inter Milan en 2017, et qui n'a jamais été remplacé. Depuis la reprise, Patrick Vieira a aligné à ce poste Malang Sarr, Racine Coly, Andy Pelmard ou Stanley Nsoki, sans qu'aucun de ces joueurs n'apportent de garanties suffisantes pour s'installer sur la durée. Nsoki aurait pu être cet homme mais ses récentes prestations ont déçu. Riza Durmisi est prêté avec une option d'achat que pourra lever le Gym dès janvier, en fonction des performances du joueur. Le montant n'a pas été révélé.