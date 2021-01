Le défenseur de l'OGC Nice Hassane Kamara invité de 100% Aiglons

C'est donc peut-être la semaine de la bascule qu'ont vécue les Aiglons après la débâcle contre Bordeaux. La défaite face aux Girondins a semble-t-il entraîné une véritable prise de conscience, à tous les étages du club. À commencer par les joueurs. Interpellés directement à la sortie de l'entraînement par les supporters mercredi dernier, ils avaient promis qu'ils avaient saisi le message. Mais plus que des paroles, ils voulaient le montrer sur le terrain. "Le seul endroit où les joueurs doivent s'exprimer" comme le rappelait Adrian Ursea après le succès à Lens.

Enfin du caractère !

Cette première victoire à Bollaert depuis plus de 30 ans porte davantage la marque de la solidarité et du caractère que du beau jeu, mais c'est plutôt rassurant car c'est sur et terrain-là qu'on attendait les Aiglons. "On doit se sortir les doigts," imageait Hassane Kamara jeudi dernier. "On doit plus se parler, communiquer, se comporter comme des hommes sur le terrain."

"On est passé des paroles aux actes," se félicitait après le match Pierre Lees-Melou, qui n'avait pas été titulaire depuis près de deux mois (29/11 face à Dijon 1-3) et qui a été un des grands artisans de ce 2e succès seulement de l'ère Ursea depuis sa prise de fonction le 4 décembre.

Feu de paille ou vraies promesses ?

Alors ce succès est-il encore un feu paille comme la victoire à Nîmes mi-décembre ? Ou porte-t-elle une marque plus profonde qui annonce des lendemains plus roses ? On en débat ce lundi soir dans 100% Aiglons entre 18h et 19h sur France Bleu Azur avec vous chers supporters au 04.93.82.03.04. Le latéral Hassane Kamara sera également en direct avec nous dans la 2e partie de l'émission à partir de 18h30 pour revenir sur ce succès.