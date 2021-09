Le défenseur de l'OGC Nice Jean-Clair Todibo invité de 100% Aiglons

Il forme une charnière solide et complémentaire avec Dante depuis le début de la saison, le défenseur de l'OGC Nice Jean-Clair Todibo est l'invité de 100% Aiglons ce lundi soir. Avec lui on revient sur le nul frustrant face à Monaco, sa relation avec Galtier et sa progression avec les Aiglons.

Même si le Gym a encaissé ses premiers buts de la saison dimanche face à l'AS Monaco, le défenseur Jean-Clair Todibo a encore été solide derrière face aux internationaux monégasques. Le jeune homme de 21 ans forme une charnière complémentaire avec le capitaine Dante depuis cet été et les deux hommes ont disputé l'intégralité des minutes jouées par le Gym, qui reste la meilleure défense de Ligue 1 après six journées. Le numéro 25 rouge et noir est l'invité de 100% Aiglons ce lundi soir pour revenir justement sur ce match nul frustrant mais aussi sur son aventure niçoise, entamée il y a six mois.

Jean-Clair Todibo au duel avec Ludovic Blas au stade de la Beaujoire. - maxppp

Il est déjà devenu le patron qu'il voulait être en arrivant à Nice

Prêté par le FC Barcelone l'hiver dernier, il voulait devenir le "patron" de la défense rouge et noire. Il a su passer des paroles aux actes pour convaincre le club de lever l'option d'achat autour de 8 millions d'euros. Et lancer enfin une carrière démarrée très jeune à Toulouse et qui tardait à confirmer le potentiel de ce défenseur très complet. Rapide, puissant, technique, il est un cauchemar pour les attaquants adverses depuis le début de la saison. Alors comment vit-il son aventure sur la Côte d'Azur et sa relation avec Dante ? Réponse ce lundi soir dans 100% Aiglons.