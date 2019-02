Le défenseur de l'AS Saint-Etienne Gabriel Silva a été opéré du tendon d'Achille

Saint-Étienne, France

Gabriel Silva a été opéré du tendon d'Achille ce lundi. Le défenseur de l'AS Saint-Etienne s'est gravement blessé vendredi soir à Dijon lors de la victoires des Verts en Bourgogne (1-0). Le latéral brésilien s'est blessé tout seul à la réception d'un ballon aérien en seconde mi-temps alors qu'il revenait bien ces dernières semaines. Comme Kevin Monnet-Paquet, sa saison est terminée.

OFFICIEL - Gabriel #Silva@ASSEofficiel, victime d'une blessure au pied gauche ce soir à Dijon, souffre d'une rupture du tendon d'Achille et sera opéré en début de semaine prochaine à Saint-Etienne. #DFCOASSE#FBsportpic.twitter.com/CvHH9NgOyP — France Bleu Saint-Étienne Loire (@bleustetienne) February 22, 2019

A l'inverse, l'ASSE devrait enregistrer des retours pour le déplacement à Marseille dimanche, comme ceux de Mathieu Debuchy et Romain Hamouma ménagés vendredi. On attend aussi des nouvelles de Yannis Salibur (pubis) et Valentin Vada (genou).