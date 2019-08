Le défenseur de l'AS Saint-Étienne William Saliba a été opéré d'une pubalgie en début de semaine

Vendu puis prêté par les Anglais d'Arsenal aux Verts cette saison, le jeune défenseur a été opéré en début de semaine de soucis aux adducteurs. William Saliba devrait être absent entre un mois et un mois et demi.

Saint-Étienne, France

Pour leur première de la saison dans le Chaudron dimanche face à Brest (15h), l'ASSE va devoir faire sans trois de leurs joueurs dont la pépite des Verts, William Saliba. Le défenseur (18 ans) qui a déjà manqué le Mondial des moins de 20 ans au début de l'été à cause de ses adducteurs a été opéré en début de semaine d'une pubalgie.

Une absence d'un mois à un mois et demi

"Il souffrait des adducteurs, toujours son soucis de pubalgie, confirme l'entraîneur Ghislain Printant. On a mis en place un protocole mais devant les difficultés rencontrées après Newcastle, il a été opéré en début de semaine en accord avec son club. On va lui laisser le temps pour qu’il puisse récupérer totalement. Il devrait être absent un mois à un mois et demi."

Blessé samedi dernier avec la réserve de l'AS Saint-Étienne, Franck Honorat souffre lui d'une fracture à la mâchoire. Il ne sera pas disponible ce weekend, tout comme le défenseur Wesley Fofana (genou) qui devrait "reprendre rapidement" selon Ghislain Printant.

