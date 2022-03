Le défenseur de Strasbourg Alexander Djiku, après le nul à Reims (1-1) : "Il y avait de la place pour gagner"

Le Racing enchaîne un troisième match nul consécutif en Ligue 1 à Reims (1-1). Il a été rejoint sur le fil et a laissé échapper de précieux points. Réactions, analyses et statistiques.

LES DECLAS :

- L’entraîneur strasbourgeois Julien Stéphan : "La déception vient du déroulé du match et du moment de l'égalisation. Ce qui est dommage sur les deux dernières rencontres, c'est qu'en concédant un tir cadré, on fait deux matchs nuls. C'est ce qui est décevant, c'est de n'avoir pris que deux points en ne laissant que des miettes à l'adversaire. C'est un point supplémentaire, un 44ème point pour nous. On va quand même le prendre, peut-être pas avec joie, mais comme il se doit, c'est à dire comme un point qui est difficile à glaner en Ligue 1, encore plus à l'extérieur".

- Le défenseur Alexander Djiku : "On est déçus, car on prend ce but à la fin sur coup de pied arrêté, qui nous fait très mal. C'était un match kif kif. Il y avait de la place pour gagner, contre Nice aussi. C'est dommage, par rapporta aux scénarios, on aurait dû gagner au moins un des deux matchs".

L’ANALYSE DE NOTRE CONSULTANT CLAUDE SPRENG :

L'HOMME DU MATCH :

Jeanricner Bellegarde a été rayonnant au stade Auguste Delaune. De loin le meilleur Strasbourgeois, il a été très actif sur son flanc gauche tout au long du match. Performant à la récupération et en percussion, il a été récompensé en ouvrant le score d’une très belle demi-volée du pied droit (69ème minute). C'est son deuxième but de la saison, le deuxième face à Reims après avoir égalisé in extremis en fin de match à la Meinau (1-1 également).

LA STAT : 40%.

Jeanricner Bellegarde a marqué deux buts cette saison en Ligue 1 à chaque fois grâce à des frappes de loin. Il a inscrit 40% des buts du Racing en dehors de la surface de réparation (2 sur 5) (Diallo, Thomasson et Gameiro sont les autres Strasbourgeois à avoir trouvé la mire à distance).

LE RESUME DU MATCH EN AUDIO :

