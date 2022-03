Le défenseur de Strasbourg Alexander Djiku après le succès face à Monaco : "Ce but je l'ai vu dans mes rêves"

Le Racing a enfin réussi à battre un gros à la Meinau grâce à un but d'Alexander Djiku (1 à 0 face à Monaco). Sa générosité, sa solidité défensive et son efficacité sur coups de pied arrêtés lui permettent de consolider sa place dans le Top 5. Réactions, analyses, statistiques et résumé audio.

Après trois matchs nuls consécutifs frustrants, le Racing a retrouvé le chemin de la victoire en Ligue 1, en s'imposant 1 à 0 contre Monaco dans une grosse ambiance à la Meinau. Les Strasbourgeois ont exploité leurs points forts du moment : une défense qui ne concède quasiment pas d'occasions, une dangerosité récurrente sur coups de pied arrêtés et un sens aigu du collectif. Ce succès conforte leur place dans le haut du tableau. Ils comptent quatre points d'avance sur le 6ème Lille.

LES DECLAS :

- L'entraîneur Julien Stéphan : "Les joueurs ont fait un très gros match sur l'ensemble de la rencontre en méritant amplement cette victoire. Tant dans l'organisation, que sur le plan collectif, dans l'utilisation du ballon et dans l'intensité, il y a eu beaucoup d'ingrédients qui nous ont permis de dominer et de remporter logiquement les trois points. C'est surtout une étape supplémentaire dans notre saison, dans le sens où c'est le premier gros qu'on bat à domicile. Ça vient matérialiser une progression et une évolution supplémentaire dans la construction de ce groupe. C'est une vraie victoire collective d'une équipe qui n'a rien lâché du début à la fin".

- Le défenseur et buteur Alexander Djiku :" Franchement, ce but je l'ai vu dans mes rêves et là aujourd'hui c'est la réalité. C'est très bien car ça donne la victoire à l'équipe. Pour l'anecdote, hier (samedi) à l'entraînement, avec MLS (NDLR Mathieu Le Scornet, l'entraîneur adjoint), il m'a mis deux trois petits ballons pour revivre la situation de Reims où j'ai repris le ballon du genou. Là j'ai mis deux trois volées et quand j'ai marqué le but, je lui ai dit que c'était grâce à lui".

L'ANALYSE DE NOTRE CONSULTANT CLAUDE SPRENG :

L'HOMME DU MATCH :

Comme Jeanricner Bellegarde à Reims, Alexander Djiku a livré un match très plein ce dimanche face à Monaco et il a été lui aussi récompensé en marquant un but, somptueux qui plus est. Sur un corner frappé par Frédéric Guilbert, dévié d'abord par Ludovic Ajorque, Kevin Gameiro au second poteau parvenait à remettre de la tête dans l'axe pour le défenseur central qui, d'un retourné acrobatique, trompait de près le gardien monégasque Alexander Nübel (23ème minute). Grâce au quatrième but de sa carrière en Ligue 1 (un avec Bastia, un avec Caen et désormais deux avec le Racing), Alex Djiku a offert un précieux succès à son équipe. Il a aussi été un roc défensif pendant 90 minutes, précieux dans les duels et le combat.

LA STAT : 16.

On a souvent loué, à raison, la qualité du jeu strasbourgeois, mais il ne faut pas oublier que le Racing est l'équipe de Ligue 1 la plus performante sur coups de pied arrêtés. Alexander Djiku a inscrit le 16ème but de la saison à la suite d'un coup-franc, d'un corner, d'une touche ou d'un penalty. Les cinq derniers buts strasbourgeois ont tous été inscrits sur des coups de pied arrêté (Djiku donc face à Monaco, Bellegarde à Reims, Diallo et Perrin à Saint-Etienne, Gameiro à Angers).

LE RESUME DU MATCH EN AUDIO :