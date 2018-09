Amiens, France

Romain Bault a joué vendredi son 250e match de Ligue Magnus avec les Gothiques, c'est sa 11e saison professionnelle. A la veille du derby face à Rouen au Coliseum d'Amiens ce mardi il nous dira comment il aborde cette nouvelle saison. Romain Bault est l'invité de la Tribune des Sports de France Bleu Picardie ce lundi de 18h10 à 19h.

Supporter du PSG, Romain Bault suit également de près l'actu de l'ASC. Battu par Lille, l'ASC a concédé sa 3e défaite en Ligue 1 et chute à la 18e place du classement.

Hockey sur glace et football au programme de la Tribune avec Romain Bault et les polémistes de la Tribune. Autour de Mathieu Dubrulle ce lundi soir : Lionel Herbet, Fabien Reinert, Antoine Caux et Romain Péchon.

Et dans La Tribune ce lundi soir France Bleu Picardie vous offre vos places de hockey pour le derby Gothiques / Rouen ce mardi soir au Coliséum .