Le défenseur du Stade Lavallois John Da devrait faire ses grands débuts en Ligue 2 à Dijon

Les footballeurs du Stade Lavallois avaient enchaîné les performances, ils avaient prouvé que l'équipe était solide et solidaire, mettant par exemple Valenciennes dans les cordes tout en étant réduits à 9. Cette bonne dynamique leur a permis de s'installer à la 10ème place du classement avec 20 points, plutôt pas mal pour un promu.

Cette bonne dynamique, c'est du passé. Une nouvelle saison démarre, et elle sera longue, jusqu'en juin. Première étape : Dijon, équipe espérée dans le Top 5 et qui finalement s'épuise dans les profondeurs du classement. N'imaginez pas que c'est du tout cuit. Un fauve blessé est très dangereux.

Pour franchir l'obstacle bourguignon, plusieurs cadres seront absents : Yoann Tavares et Bryan Goncalves, suspendus, Ryan Ferhaoui est malade, Yasser Baldé et Djibril Diaw blessés, sans parler de l'absence longue durée de Julien Maggiotti. Du coup, en défense, l'entraîneur mayennais Olivier Frapolli devrait lancer John Da, un jeune de 22 ans, ce serait ses grands débuts chez les pros. "Je suis prêt et c'est à moi de saisir ma chance, avec les absences je vais peut-être en profiter. Je n'ai pas de pression, c'est que du bonheur, c'est du plaisir" confie John Da à France Bleu Mayenne.

Après Dijon, il y aura vendredi 30 décembre la réception d'Amiens. Pas le temps de souffler. Juste le temps de récupérer physiquement et de récupérer aussi de précieux points pour rester suffisamment loin du wagon de queue.