L'AS Nancy Lorraine signe sa deuxième recrue avant la reprise du championnat le 27 juillet prochain. Après Séga Koulibali, il y a 15 jours, c'est encore un défenseur, Ernest Seka qui s'engage pour 3 saisons avec les rouge et blanc.

Nancy, France

Ernest Seka, 31 ans, sera le nouveau défenseur central de l'ASNL la saison prochaine. Le Franco-Guinéen qui évoluait à Strasbourg depuis quatre ans s'est engagé avec les rouge et blanc pour trois saisons. "J'ai été séduit par le projet du club, j'ai apprécié la simplicité du coach, beaucoup m'ont dit que ma décision était peut être un peu trop précipitée, mais en ce qui me concerne j'ai réfléchi et j'assume mon choix. Je pense qu'il y a quelques choses à faire avec Nancy".

Jacques Rousselot, le président du club pour encore quelques jours, ne cache pas sa satisfaction d'avoir convaincu le joueur natif de Clichy, encore sous contrat pour un an avec Strasbourg : "Je crois qu'on a décroché un très bon joueur, talentueux. Il a des ambitions, il n'est pas venu ici pour faire de la figuration. On attend de lui qu'il emmène le groupe. Il peut être l'un des patrons du groupe ASNL 2018/2019"

Ernest Seka s'engage pour trois ans avec l'ASNL © Radio France - Mohand Chibani

L'AS Nancy Lorraine cherche encore à recruter trois à quatre joueurs dont un attaquant. Ce samedi 30 juin, le club dispute son premier match amical à Rochefort en Belgique face au Standard de Liège, avant de partir en stage du 2 au 10 juillet à Contrexéville dans les Vosges.