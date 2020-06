Football : le défenseur Jonathan Clauss va signer au RC Lens pour trois saisons

Sa venue était envisagée depuis plusieurs semaines, mais le RC Lens l'a définitivement confirmée ce vendredi 19 juin. Le défenseur Jonathan Clauss est la première recrue de l'effectif lensois pour la saison prochaine, et ce pour une durée de trois ans. Après avoir joué pendant deux saisons au club allemand de l'Arminia Bielefeld, actuel leader de D2, le Français de 27 ans viendra renforcer les rangs des Sang-et-Or pour leur montée en Ligue 1.

"Des personnes m’ont dit de bien réfléchir et de comparer la Bundesliga et la Ligue 1", explique Jonathan Clauss. "Et puis j’avais envie de revenir en France. Tout était réuni pour que je dise oui au RC Lens. J’ai suivi la Ligue 2 la saison dernière, j’ai senti que Lens voulait à tout prix revenir en Ligue 1. L’effectif, le style de jeu, l’enchaînement des victoires… J’ai aussi senti l’attente du public. Pour tous les supporters lensois, la montée en Ligue 1, c’est le Graal. C’est un engouement hyper positif et c’est exceptionnel de vivre ce genre de moment." Une arrivée annoncée un peu plus d'un mois après la confirmation de Franck Haise comme entraîneur du RC Lens la saison prochaine.