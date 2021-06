Ligue 1 : le défenseur polonais Karol Fila signe à Strasbourg pour quatre ans

C'est la première recrue estivale du Racing : Karol Fila, 23 ans, latéral droit, vient de signer un contrat de quatre ans avec le club de football strasbourgeois. Formé à Lechia Gdansk, en D1 Polonaise, il était courtisé par St-Etienne, Charleroi et l'AEK Athènes.

"Grandir avec le Racing"

"Je suis très excité de venir ici, de découvrir la Ligue 1 et la ville de Strasbourg", a déclaré le joueur polonais à son arrivée. Le numéro 4 dit vouloir "grandir avec le Racing, réussir une belle saison, me frotter aux grands joueurs de la Ligue1."

Le défenseur était pisté depuis deux ans par le Racing, notamment lors de l'Euro 2021 des U21 en Italie. "Nous l'avons observé à plusieurs reprises avec son club en championnat de Pologne. Les choses se sont accélérées il y a deux mois", précise Loïc Désiré, le responsable du recrutement du Racing.

Profil et parcours

Avec ses 183 centimètres pour 76 kilos, Karol Fila est présenté comme un défense qui aime se projeter, avec du coffre et doté d'une bonne relance. "Il a déjà évolué en milieu de terrain et possède donc une certaine polyvalence. Sa personnalité est celle d’un jeune homme très simple, souriant et avenant", décrit Loïc Désiré

Karol Fila intègre Lechia Gdansk à 13 ans et effectue ses débuts en équipe première en juillet 2017, à l'âge de 19 ans. Il est ensuite prêté une saison à un autre club polonais : Chojniczanka Chojnice, en deuxième division. De retour dans son club formateur, le défenseur devient titulaire pour la saison 2018/2019 et gagne une Coupe de Pologne, son premier titre.