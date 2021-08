Le défenseur Logan Costa sixième recrue estivale du TFC

C'est officiel, Logan Costa et ses 20 ans débarquent dans la ville rose ! Le défenseur central franco-capverdien arrive en provenance du Stade de Reims, son club formateur. Le TFC enregistre donc ce samedi sa sixième recrue de l'été après l'officialisation du défenseur danois Rasmus Nicolaisen cette semaine.

Un international français

Avec le recrutement de Logan Costa, Toulouse s'attache les services d'un joueur en forme sur une bonne dynamique. Formé au Stade de Reims, il signe son premier contrat professionnel avec le club champenois l'été dernier, avant d'être prêté au Mans FC.

C'est là qu'il enchaîne les matchs et devient constant. Il dispute 26 matchs de championnat National pour une passe décisive. Le franco-capverdien connaît aussi le haut niveau international chez les jeunes puisqu'il a côtoyé les équipes de France d'U16 à U20.

Les premiers mots de Costa sous ses nouvelles couleurs

Le nouveau défenseur toulousain arrive avec ses qualités pour progresser et solidifier la défense, mais aussi avec ses connaissances. Il a déjà joué avec certains Pitchouns du club, comme Bafodé Diakité, Tom Rapnouil ou encore une des recrues du TFC, Yanis Begraoui. Ce qui devrait probablement faciliter son intégration.

"Je suis très heureux et très content, je n'ai qu'une hâte, c'est de rencontrer mes nouveaux coéquipiers, les supporters, et fouler la pelouse du Stadium. Je connais déjà certains joueurs du TéFéCé puisque je les ai côtoyés en sélections nationales de jeunes, ça va me permettre de m'adapter et m'intégrer au plus vite. Je pense avoir une bonne qualité de passe, que ce soit pour le jeu court comme le jeu long. J'aime vraiment défendre, je me bats énormément pour l'équipe et j'espère apporter cet état d'esprit au groupe" précise Logan Costa dans un communiqué du club.