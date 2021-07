Le défenseur marseillais Lucas Perrin rejoint le Racing club de Strasbourg

Lucas Perrin s’est engagé pour un prêt d’un an, assorti d’une option d’achat avec Strasbourg annonce mercredi 14 juillet le club. Le défenseur central de l’Olympique de Marseille, âgé de 22 ans a rejoint ses nouveaux coéquipiers en stage à Evian. Formé à Marseille a signé son premier contrat pro en novembre 2018. Il a fait ses débuts en Ligue 1 un an plus tard et au total 11 apparitions sous le maillot de l'OM.

"Je suis très heureux de rejoindre le Racing, confie Lucas Perrin. J’ai beaucoup aimé mon échange avec le coach et le projet cohérent et ambitieux qui m’a été présenté. Pour moi, qui n’ai connu que l’Olympique de Marseille, ce changement constitue le début de ma carrière. Une nouvelle étape loin du cocon familial".

Après Karol Fila, il s’agit de la seconde recrue estivale du Racing.