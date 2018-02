Il a été recruté à Valence, en Espagne, l'été dernier. Aymen Abdennour, 28 ans, était promis à un poste de titulaire, fort de ses grosses saisons en France sous les couleurs de Toulouse ou encore Monaco. Finalement, l'international tunisien (55 sélections) joue beaucoup moins que prévu, après certes un début de saison tronqué, marqué par une blessure.

Aymen Abdennour est passé derrière Rolando, dans la hierarchie des défenseurs centraux. Mais il garde... patience.. et surtout il garde la foi !

"Franchement, je suis dans une situation.. pas parfaite mais acceptable. Pourquoi ? Parce que l'équipe gagne, et je suis heureux pour l'équipe. Pour moi, c'est frustrant, parce que je suis peu parmi les titulaires" Aymen Abdennour

En attendant de retrouver son meilleur niveau, Abdennour "gratte" du temps de jeu en Europa League et en Coupe de France (Il était titulaire à Epinal, mais pas face à Valenciennes début janvier, par exemple). Une situation qui n'est pas sans rappeler celle de K. Mitroglou, l'attaquant grec, autre déception du recrutement estival.

'Jouer plus de 20 à 22 matchs. Parce que je veux joueur. Et sur un plan collectif : être en finale de Coupe de France et parmi les 3,4 premirs du championnat" Aymen Abdennour