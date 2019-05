Marvin Tshibuabua, Tyrone Tormin et Alexandre Valbon signent pro avec l'AS Saint-Étienne

Saint-Étienne, France

Vainqueurs de la coupe Gambardella, la coupe de France des moins de 19 ans, avec l'AS Saint-Étienne cette saison au stade de France, Marvin Tshibuabua et Tyrone Tormin ont signé leur premier contrat professionnel avec l'AS Saint-Étienne ce mardi pour les trois prochaines années, ainsi qu'Alexandre Valbon pour un an, lui qui a joué avec la réserve des Verts qui s'est maintenue en National 2 cette saison.

Marvin Tshibuabua

A seulement 17 ans, le défenseur central a joué la finale de la coupe Gambardella face à Toulouse le mois dernier. Déjà très costaud, l'International U17 a aussi évolué plusieurs fois avec la réserve des Verts en National 2, et même été convoqué dans le groupe professionnel. Le natif de Lyon signe un contrat de trois ans avec son club formateur, fier. Il le dit sur le site officiel du club :

"Je suis très content et très fier de signer mon premier contrat professionnel au sein de l’ASSE. J’ai vécu une saison riche en émotions avec une superbe aventure en Coupe Gambardella et une victoire au Stade de France. Je sais que je dois continuer à progresser et je ne vais pas me relâcher. Mon objectif ? C'est plutôt un rêve : jouer à Geoffroy-Guichard, un stade mythique."

Tyrone Tormin

Lui aussi est de l’épopée victorieuse en coupe Gambardella. Natif de Clichy, le jeune ailier (bientôt 18 ans) a débuté le foot en région parisienne avant de venir dans le Forez en 2016. Petit, dribbleur, il signe un doublé contre Nantes en 8e de finale de coupe. Appelé en U16 et U17, il a été sélectionné en équipe de France U18. Il signe lui aussi trois ans. Il s'est confié au site de l'ASSE :

"Signer mon premier contrat professionnel au sein de mon club formateur me tenait à cœur. Je pense à ma famille, mes formateurs et au Red Star FC, le club au sein duquel j’ai pu découvrir le football. Le chemin sera encore long pour atteindre mes objectifs mais je suis fier d’avoir passé cette première étape."

Alexandre Valbon

On parlait de l'équipe réserve de l'AS Saint-Étienne avec le défenseur Marvin Tshibuabua qui y a joué cette saison, Alexandre Valbon, 19 ans, en est devenu un des cadres cette saison. Le milieu de terrain fêtera ses 20 ans en novembre. Il signe professionnel une année :

"Signer un premier contrat professionnel au sein d’un club comme l’ASSE est une immense fierté. J’ai une pensée pour ma famille, mes conseillers et mes formateurs, qui m’ont tous aidé. Je sais que ce n’est qu’une première étape. J’ai énormément appris tout au long de la saison avec le groupe de National 2. Beaucoup de travail m’attend encore."

Ces trois nouveaux contrats s'ajoutent aux prolongations ces derniers mois de plusieurs joueurs formés au club dont certains sont déjà apparus en Ligue 1 comme William Saliba, Kenny Rocha ou Makhtar Gueye. Et le club continue de faire confiance aux jeunes puisque l'ASSE a aussi annoncé la venue ce mardi du jeune défenseur montpelliérain Lucas Llort pour les trois prochaines saisons.

