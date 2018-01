C'est le deuxième mouvement du mercato hivernal de l'OGC Nice. Après le départ de Wesley Sneijder pour le Qatar, Gautier Lloris quitte lui aussi l'OGC Nice. Le défenseur central est prêté par le Gym au Gazélec Ajaccio, actuellement 14e de Ligue 2. Le petit frère d'Hugo, gardien de l'équipe de France, va pouvoir trouver en Corse le temps de jeu qu'il n'a pas sur la Côte d'Azur.

Formé à l'OGC Nice et lancé en janvier 2016 par Claude Puel, le défenseur azuréen n'a disputé que trois rencontres (2 en Ligue 1 et 1 en coupe de France) en rouge et noir. Il n'a pas joué une seule fois sous l'ère Lucien Favre.

Seulement 3 matches à Nice

Régulièrement gêné par des blessures, Gautier Lloris va pouvoir enchaîner les rencontres au GFCA. Son entraîneur à Nice le décrit comme "un super joueur, très intelligent dans le jeu, au niveau défensif et dans l'anticipation". C'est la première fois de sa carrière qu'il quitte sa ville natale.