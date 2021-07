Le défenseur nîmois Sofiane Alakouch poursuit sa carrière à Metz

Né et formé à Nîmes, Sofiane Alakouch à son tour va voler de ses propres ailes loin du stade des Costières. Le défenseur, qui aura 23 ans dans une semaine, vient de signer à Metz -qui évolue en Ligue 1), pour les quatre prochaines saisons. Il était en fin de contrat avec le Nîmes Olympique (1 but en 122 matchs). C'est la troisième recrue estivale du FC Metz après les signatures d'Amine Bassi et Lenny Joseph.

Sofiane Alakouch compte une sélection en Equipe de France Espoirs (2018).

Le Nîmes Olympique a déjà perdu ces derniers jours Renaud Ripart (Troyes) et Birger Meling (Rennes).

à lire aussi Découvrez l'incroyable hommage des Gladiators à Renaud Ripart