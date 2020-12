Le défenseur Paul Baysse prêt à baisser son salaire pour aider son club face à la crise économique

Les Girondins de Bordeaux sont en vacances. Ce mercredi, ils ont terminé l'année 2020 de la plus mauvaise des manières en s'inclinant 3-1 à domicile face à Reims. La trêve hivernale tombe donc à point nommé pour les hommes de Jean-Louis Gasset. À défaut de les écouter sur votre radio préférée, vous pourrez toujours regarder les Girondins de Bordeaux via Téléfoot, la chaîne du football jusqu'au 31 janvier prochain. Après cette date, le diffuseur issu du groupe sino-espagnol Mediapro ne retransmettra plus les rencontres de Ligue 1 car il n'a pas réglé son dû à la Ligue professionnel de football (LFP).

En attendant, la LFP a un mois pour (espérer) trouver un diffuseur qui pourrait racheter les droits au même prix que Mediapro, c'est à dire 780 millions d'euros pour la Ligue et 34 millions pour la Ligue 2. Pour l'instant, il semblerait que Canal + soit intéressé mais pas au prix fixé par la LFP. Dans ce contexte économique tendu, aggravé par la crise économique liée à la Covid-19, les clubs de Ligue 1 anticipent l'onde de choc à venir, et parmi eux les Girondins de Bordeaux.

"On avait déjà accepté en juin dernier"

Ces derniers jours, plusieurs joueurs de Ligue 1 se sont dit prêts à baisser leur salaire pour aider leur club, dont le défenseur central des Girondins de Bordeaux, Paul Baysse. "On suit ce qu'il se passe et on est conscient que nos clubs sont en difficulté", note-t-il avant d'ajouter que "oui, on le fera comme on l'avait déjà accepté en juin dernier. Si ça doit passer par là, on sera solidaire avec le club." Paul Baysse, qui touche un salaire mensuel de près de 100 000 euros, a indiqué que "la crise, on la traverse tous".