Le défenseur strasbourgeois Lucas Perrin, après le match nul face à Nice : "On les a bougés tout le match"

LES DECLAS :

- L'entraîneur du Racing Julien Stéphan : "La physionomie a été la même du début à la fin, ça a été une ultra domination de Strasbourg. On a commencé très fort, on a pris le contrôle du ballon et du jeu. On a eu des situations pour marquer, mais il y a eu un grand Benitez et parfois on n'a pas cadré ou pas fait le bon dernier geste. Je suis fier de ces joueurs, fier de cette équipe, de son évolution, de sa progression, quand on voit à quel point on a pu mettre Nice en difficulté aujourd'hui sur l'ensemble de la rencontre. Je suis convaincu qu'en reproduisant ce genre de performance, on aura de beaux jours devant nous jusqu'à la fin de la saison."

- Le défenseur Lucas Perrin : "C'est frustrant, si on marquait ce but-là, le stade explosait. C'est énervant de ne pas avoir marqué, on a eu les occasions pour le faire. Bravo à Benitez qui a fait un sacré match. Mais on peut être très content de l'équipe et de l'état d'esprit, car on les a bougés tout le match. Tout le monde a vu que Nice n'a quasiment pas dépassé le milieu de terrain".

L’ANALYSE DE NOTRE CONSULTANT :

L’HOMME DU MATCH :

Comme depuis le début de la saison, Sanjin Prcić a parfaitement orienté les actions du Racing par sa qualité technique et sa vision du jeu hors norme. Le milieu formé à Sochaux a aussi eu beaucoup d'impact à la récupération en début de partie surtout. Il aurait pu marquer d'une belle frappe sortie de sa lucarne par le gardien niçois Walter Benitez (29ème).

LA STAT : 1

Malgré une intensité folle, le Racing a dû se contenter d'un match nul zéro partout face à Nice. C'est la première fois de la saison que les Strasbourgeois terminent une partie de Ligue 1 sur ce score nul et vierge. Pourtant, ils auraient mérité de l'emporter (17 tirs à 3, 37 centres à 12).