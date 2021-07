Le défenseur tunisien Ali Abdi signe pour deux ans au SM Caen

Une deuxième recrue pour le Stade Malherbe ! L'international tunisien Ali Abdi vient de signer pour deux ans à Caen. Il a marqué neuf buts la saison dernière et délivré deux passes décisives avec le Paris FC en Ligue 2.

Le défenseur arrive libre et peut jouer aussi bien à gauche qu'à droite. "On avait un besoin à ce poste, reconnaît Yohan Eudeline, le directeur sportif du SMC. C'est un joueur qui connaît bien la Ligue 2, il sait se montrer décisif avec de grosses capacités physiques, il est capable de répéter les efforts." Les rouges et bleus débuteront leur saison de Ligue 2 samedi 24 juillet face à Rodez à d'Ornano.