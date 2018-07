Corse, France

Un centre de formation à dimension méditerranéenne

10 hectares ont été cédés gratuitement par la commune de la rive sud du golfe d'Ajaccio. Le club professionnel devrait y faire sortir de terre d'ici 3 ans, une structure pouvant accueillir jusqu'à 80 jeunes en formation, des corses mais aussi des étrangers, via des partenariats avec des clubs " de la Croatie au Danemark", a précisé le président Léon Luciani. Coût total de l'opération 10 millions d’euros environ. L'ACA recherche donc des financements du côté de l'Europe, de la région, et bénéficiera d'un apport d'une société continentale dont le président du club n'a pas souhaité dévoiler l'identité.

L’ACA entre dans une nouvelle phase de construction! C’est l’annonce faite par le président Léon Luciani ce matin à l’occasion d’une conférence de presse présentant les avancées du projet de Pietrosella. https://t.co/75I5hyeWZR#SempriInCunquista#ACAiacciupic.twitter.com/YP4IX8qXcv — AC Ajaccio (@ACAjaccio) July 3, 2018

Plusieurs objectifs

Sportivement, l'ACA entend faire monter son centre de formation en gamme. La structure de 4 000 mètres carrés au Ruppione, permettrait à la formation acéiste de passer de la catégorie 2, à la catégorie 1. Le nouveau centre prendrait alors une dimension euro-méditerranéenne, et le club tisserait des liens avec l'étranger.

Sur un plan structurel et foncier, l'ACA veut aussi se développer. Dans un premier temps, 1 hectare et demi des terrains à Timizzolu vont être vendus, à une entreprise continentale, dont l'identité n'a pas été dévoilée, soit 1 million d’euros de gain, et à termes, des retombées, puisque le club louera la partie du foncier restant. La commune de Pitrusedda gagnera, elle, 120 000 euros de loyer par an, payés par l'ACA, et devrait créer de l'activité autour du centre.

Le projet et son financement devraient être finalisés en début d'année 2019.