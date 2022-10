Le déménagement du FC Nantes à Vair-sur-Loire est relancé

Le projet avait du plomb de l'aile, mais il peut de nouveau prendre son envol. Le déménagement du FC Nantes prévu à Vair-sur-Loire , était à l'arrêt suite à un référé qui pointait des "erreurs" dans le dossier selon la préfecture et l'association Anticor. Mais une nouvelle estimation de la valeur des terrains (37,5 hectares), menée par la Direction de l'Immobilier de l'État, donne raison à la Communauté de Communes du Pays d'Ancenis (COMPA).

Nouvelle estimation

Cette fois, la surface qui doit être cédée est estimée à un montant de 1.860.000 euros, une somme largement inférieure à la première (2.200.000 d'euros). détail important, il y est précisé que la COMPA se réserve le droit d'une négociation de 10% autour de ce prix, ce qui permet de maintenir un prix de vente à 2.010.000 euros.

Le président de la Communauté de Communes du Pays d'Ancenis, Maurice Perrion, se dit "satisfait" de cette évolution du dossier. © Radio France - Matthieu Bonhoure

Le bureau communautaire de la COMPA a adopté une décision ce mardi soir, pour acter cette vente au FC Nantes. "Nous sommes satisfait de cette décision", assène Maurice Perrion, le président de la Communauté de Communes du Pays d'Ancenis . "En temps normal, nos institutions ne vendent pas pour faire du bénéfice , nous cherchons à attirer et à vendre à prix coûtant, mais cette fois on ressort avec plus d'argent que l'estimation c'est rare", souffle un proche du dossier.

Une passe difficile pour le club

Au total c'est 37,5 hectares qui doivent être cédés au FC Nantes. Un projet ambitieux, qui a fait largement réagir autour du club. Alors que le club est dans une passe difficile depuis le début de la saison, la question de l'investissement dans un déménagement interroge. Surtout que le président des Jaunes et Vert est aussi visé par des enquêtes de fraude fiscale .

"On a des échanges avec le club, normalement ça roule et nous avons des échanges avec Waldemar Kita", rassure Maurice Perrion. La prochaine étape est désormais du côté du club. Le porteur de projet doit mener des fouilles archéologiques préventives avec l'Institut National de Recherches Archéologiques Préventives. "Des traces ont été découvertes et nécessitent plus de recherche sur près de la moitié du terrain", glisse un des responsables du dossier.

Une opération qui pourrait coûter aussi cher que le coût du terrain, soit plus de deux millions d'euros qui seront exclusivement à la charge du FC Nantes. Il faudra ensuite mener des études environnementales avant de pouvoir déposer un permis de construire et lancer les travaux de ce nouveau centre.