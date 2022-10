Ligue 2 - Le déplacement des supporters du DFCO à Amiens sera très encadré

Nécessaire pour le maintien de l'ordre public pour certains, complètement disproportionné pour d'autres. Supporters du DFCO, si vous voulez vous déplacer à Amiens samedi 8 octobre 2022 pour assister à la 11e journée de Ligue 2 au Stade de la Licorne, ce sera sous certaines conditions. Alors que les deux groupes de supporters dijonnais, Lingon's Boys et Téméraires, organisent un voyage en bus vers la Picardie, la Préfecture de la Somme a pris un arrêté , mardi 4 octobre, pour encadrer ce déplacement. "Si les supporters des deux clubs venaient à se croiser (...) des provocations seraient inévitables et une confrontation physique très probable", justifie le Préfet dans ce document.

Parmi les décisions, les supporters dijonnais interdits dans le centre-ville d'Amiens

D'Amiens, les supporters de Dijon ne verront que le parking du stade : "Il est interdit à toute personne se prévalant de la qualité de supporter du Dijon Football Côte-d'Or ou se comportant comme tel de circuler et de stationner" en dehors du périmètre défini, soit le "parking visiteur du site Mégacité PV1 (attenant au Stade de la Licorne)".

La Préfecture interdit également "la possession, le transport et l'utilisation de tous engins pyrotechniques de types pétards ou fumigènes". Les banderoles et les drapeaux "dont les inscriptions appellent à la provocation appellent à la provocation, à la violence, ou à la haine" sont aussi proscrits.

Le Préfet de la Somme précise que "l'accès au stade sera interdit à tout supporter" du DFCO "qui ne se conformerait pas" à ces règles, s'exposant à "une sanction pénale de six mois d'emprisonnement et de 30.000 euros d'amende, en plus d'une sanction administrative d'interdiction de stade".

La Préfecture énumère des précédents

Comment justifier ces mesures drastiques et ces interdictions ? L'arrêté de la Préfecture indique "qu'il existe un contentieux entre les Kops des deux équipes, et qu'à quatre reprises des troubles à l'ordre public ont été constatés lors des dernières rencontres", dressant même un historique des confrontations.

6 octobre 2018 , 9e journée de Ligue 1 : "50 supporters du Kop Lingon's Boys, alcoolisés, ont déclenché trois fumigènes et un pétard agricole lors de leur déambulation pédestre jusqu'au stade (...) Les supporters dijonnais et amiénois ont cherché à en découdre avant la rencontre et un cordon policier parvenait finalement à les maîtriser".

"Les supporters amiénois attendent la venue des supporters dijonnais pour prendre une revanche"

La Préfecture de la Somme semble pessimiste sur l'attitude à venir des supporters des deux clubs. Côté dijonnais, la Préfecture indique que "des ultras de Dijon de la section Lingon's Boys (...) sans qu'il ne soit possible d'en déterminer le nombre exact (...) ont prévu d'arriver à Amiens en début d'après-midi et de se rassembler dans un débit de boisson (...) avec le risque de consommation excessive d'alcool en amont du match, amenant ces derniers à adopter une attitude provocatrice ou créer des incidents pendant et en marge de la rencontre".

Les supporters de l'ASC ne sont pas en reste. On peut lire dans l'arrêté que "les supporters amiénois attendent la venue des supporters dijonnais pour prendre une revanche sur la déconvenue de la rixe du 14 décembre 2019" et qu'ils "sont déterminés et chercheront à provoquer les dijonnais sur la voie publique et dans les tribunes", avec "des banderoles" et "des engins pyrotechniques".

L'intégralité de l'arrêté de la Préfecture

