Le derby ajaccien sous haute surveillance.

L'ACA reçoit le GFCA ce lundi soir pour la première partie de son derby dans le cadre de la douzième journée de ligue 2. 6 000 spectateurs sont attendus au stade François Coty et un dispositif de sécurité exceptionnel est prévu pour l’occasion.

120 stadiers à l'intérieur

La rencontre se jouera à 20h45 à « Timizzolu », avec les supporters gaziers ce lundi soir. Un dispositif de police adapté a été mis en place à l'extérieur du stade, pour éviter que les violences vécus à Mezzavia il y a un an ne se reproduisent. Même s'il ne s'agissait pas d'affrontement entre supporters des deux camps, l'ACA se veut vigilant cette fois. 120 stadiers assureront la sécurité à l'intérieur de l'enceinte sportive alors que près de 500 supporters gaziers prendront place dans la tribune visiteur, sans compter ceux qui n'ont pas pu avoir leur place et qui pourront se mélanger. La partie sud de la tribune d’honneur sera ouverte pour l'occasion. Au total 6 000 personnes sont attendues. Léon Luciani le Président de l'ACA : « On devrait être aux alentours de 5 000 à 6 000 personnes. Pour notre part il y aura 80 stadiers, le Gazelec a son service qui aura en charge l’espace visiteur. La sécurité publique viendra en appui. C’est un derby qui retrouve la saveur des derbys. »

L’ombre de 2016

Lors de la rencontre GFCA - ACA, en novembre 2016, une trentaine de supporters acéistes avaient blessé des stadiers, et des membres des forces de l'ordre. Trois hommes âgés de 20 à 27 ans avaient été condamnés, et interdits de stade. L'association de supporters "l'Orsi Ribelli" avait officiellement été exclue du stade par l'ACA, qui avait porté plainte contre X. Léon Luciani le Président de l'ACA : « Les forces de l’ordre appliquent ce qui a été décidé au regard des fauteurs de troubles. Ce qui s’est passé il y a presque un an reste dans les esprits et nul n’a envie de revivre ça. »

"Nul n’a envie de revivre ça!"

Lors du derby de ce lundi, les forces de l'ordre seront donc vigilantes, Policiers et gendarmes prendront place aux abords du stade François Coty. Le commandant Jean-Jacques Rocca, chef d'État-major de la DDSP de Corse-du-Sud : « Les personnes interdites de stade doivent venir pointer au commissariat à la mi-temps. Ils sont connus donc dès qu’on les aperçoit il sera procédé à leur interpellation. Concernant les inimitiés, un certain nombre de membres d’Orsi Ribelli ont été interpellés, certains sont encore incarcérés. Il n’y a pas de raison particulière de craindre une violence intergroupe, un dispositif adapté à la situation est mis en place, toute la zone du stade est concernée mais il n’y aura pas de provocation par une présence policière trop importante dans un premier temps. »