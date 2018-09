On connaît la date et l'heure du match entre Montpellier et Nîmes en ligue 1 de football, ce sera le dimanche 30 septembre à 17 heures

On savait que cette rencontre aurait lieu le dernier weekend du mois de septembre, on connait maintenant le jour et l'heure : le derby de football tant attendu entre Montpellier et Nîmes aura lieu le dimanche 30 septembre à 17 heures au stade de la Mosson.

Un match comptant pour la huitième journée du championnat de ligue 1 qui s'annonce particulièrement bouillant entre ces deux équipes rivales. Rappelons que le Nîmes Olympique est promu cette saison en ligue 1.