Le derby de football Nîmes-Montpellier aura lieu le dimanche 3 février à 15h

Par Romain Berchet, France Bleu Hérault

On connaît la date et l'heure du match retour entre Nîmes et Montpellier en Ligue 1 de football. Ce sera le dimanche 3 février à 15 heures au stade des Costières.