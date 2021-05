Le Derby du Nord : La température monte entre supporters lillois et lensois

L’une des grandes interrogation de ce début de semaine à Lille c'est de savoir si le portugais Renato Sanches pourra s’entraîner normalement. Le milieu de terrain a été victime la semaine dernière d’une nouvelle douleur musculaire. Christophe Galtier n’a pas voulu prendre de risques. Il n'a pas joué contre Nice. Depuis le début de la saison, Renato a manqué 13 matches de L1



A Lens en revanche, Franck Haise n’a pas accordé de jour de repos à ses joueurs. Le derby arrive beaucoup trop vite. Un entraînement a donc été organisé ce dimanche. Des joueurs lensois qui ont le derby en tête depuis déjà quelques jours voire quelques semaines. A l’image du défenseur Jonathan Gradit qui est déjà bien dans l'ambiance du derby: "On veut gommer le souvenir du match aller, perdu 4-0, et si on peut gagner et empêcher les lillois d'être champion, on ne se gênera pas".

Jonathan Gradit rêve de priver le LOSC du titre de champion de France Copier

Le derby est aussi lancé entre supporters.

Des fans lensois se sont amusés samedi à coller des affiches dans le Vieux Lille, avec le portrait de plusieurs joueurs sangs et Or avec un très poétique : "Eclatez-les” peint en jaune et rouge. Réplique immédiate de supporters lillois qui ont posé devant Bollaert avec une banderole où il était écrit "14 ans de sexe", en référence sûrement à cette absence de victoire lensoise dans le derby du Nord depuis 14 ans.

Benjamin André , le grand absent

Le milieu de terrain ne participera pas à cette affiche. Il est suspendu après avoir pris 3 cartons au cours des 10 derniers matches disputés par le LOSC.