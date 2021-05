Le Derby du Nord J-1: Lille s'inquiète pour Sanches. Kakuta veut priver le LOSC du titre.

La veille du derby, Les deux entraîneurs Christophe Galtier et Franck Haise ont encore plusieurs interrogations sur l'articulation de leurs équipes de départ. 2 joueurs majeurs pourraient manquer le coup d'envoi de ce 112ème derby.

Un derby à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Nord

Le journal du Derby du Nord Pas De Calais du Jeudi 6 Mai Copier

Chez les lillois, inquiétude toujours autour de Renato Sanches qui s'est entraîné seul ce mercredi. Il pourrait débuter sur le banc demain soir. Le portugais qui souffre de douleurs musculaires espère ne pas devoir déclarer forfait pour la 14ème fois en L1. A Lens, le latéral Haïdara est d'ores et déjà forfait. Il s'est blessé au mollet à l'entraînement. Il pourrait ne plus jouer d'ici la fin de saison. Franck Haise, qui a eu une discussion avec le jeune Boura après sa non-titularisation à Paris samedi dernier, devrait de nouveau aligner le droitier Clément Michelin dans un poste inhabituel de piston gauche (rappelons que Sylla est toujours suspendu). Il a en revanche confirmé que Doucouré et Leca étaient opérationnels.

Franck Haise est sûr que Clément Michelin sera à la hauteur de l'évènement Copier

Les compositions probables des deux équipes

Le LOSC privé de Benjamin André, suspendu, et peut-être de Sanches, devra repenser son milieu de terrain. Secteur de jeu où Ikoné est en concurrence avec Araujo pour débuter dans le couloir droit:

Maignan - Celik Fonte Botman Reinildo - Ikoné Xeka Soumaré Bamba - Yilmaz David

A Lens, en l'absence de Sylla suspendu et de Haïdara blessé au mollet, Franck Haise devrait renouveler sa confiance à Clément Michelin. Il devrait de nouveau aligner un milieu axial avec 3 éléments et ainsi placer Kakuta en soutien de Sotoca

Leca - Gradit Badé Fortes - Clauss Cahuzac Doucouré Fofana Michelin - Kakuta Sotoca

Pendant ce temps-là les supporters se préparent à mettre le feu à Luchin et à la Gaillette