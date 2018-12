Le derby Guingamp / Rennes en Ligue 1 de foot est reporté à son tour par la LFP

Encore un match reporté en raison de l'actualité et de l'indisponibilité des forces de l'ordre. Ce derby breton sera donc joué à une date ultérieure.

Guingamp, France

Une de plus ! Après déjà plusieurs affiches reportées en raison de l'actualité, le derby breton Guingamp / Rennes en championnat de ligue 1 ne se jouera pas non plus ce week-end. La Ligue de Foot Professionnelle (LFP) explique cette décision par une demande de la préfecture des Côtes d'Armor.

En raison de l'actualité

Le match est donc "reporté en raison de l'actualité et de l'affectation des forces de l'ordre sur d'autres missions". Les possibles défilés de gilets jaunes et le niveau du plan Vigipirate "Urgence attentat" expliquent cette indisponibilité des forces de l'ordre.

Le match devait se jouer ce dimanche à 17h et compter pour la 18e journée de championnat. Pour le moment, la nouvelle date de la rencontre n'est pas fixée.

À la demande de la Préfecture des Côtes d’Armor, la rencontre de la 18e journée de @Ligue1Conforama entre l'@EAGuingamp et le @staderennais est reportée.



Déjà quatre affiches reportées

Quatre autres matches prévus ce week-end ont déjà été reportés : Nice-Saint-Etienne prévu vendredi, Nantes-Montpellier et Caen-Toulouse prévus samedi, et Marseille-Bordeaux prévu dimanche.